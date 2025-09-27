سطام أبو ريشة: فزعة الأنبار لن تكون لأهداف انتخابية ولا لخطابات بهلوانية

انتقد السياسي سطام أبو ريشة، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، محاولات استغلال محافظة الأنبار في حملات انتخابية، فيما شدد على أن أبناء الأنبار أكبر من أن ينساقوا وراء "خطابات بهلوانية".

وقال أبو ريشة في تدوينة بموقع (أكس) إن "من يحاول بث التفرقة بين أطياف الشعب العراقي من أجل التحشيد الانتخابي، ويهدد إخوتنا الكرد بفزعة أهل الرمادي أو الأنبار، فما هو إلا صوت نشاز لا يعرف معنى الفزعة".

وأضاف أن "الفرعة عند أهلنا في الأنبار لا تكون إلا لنصرة الحق، لا لمصالح انتخابية ولا لخطابات بهلوانية"، مبينًا أن "أهل الرمادي والأنبار أكبر من أن يسيروا خلف صغار الشأن، وما يصدر من بهلوانين المكون لا يمثل إلا أنفسهم".

وأكد أبو ريشة أن "موقف الأنبار وأهلها هو مع العراق كله، ومع وحدة شعبه وكرامة أبنائه".