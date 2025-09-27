احتجاجات غاضبة في تلعفر تجبر الحلبوسي على تغيير مسار زيارته نحو ربيعة – الموصل

أفاد مصدر محلي، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، بأن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي غيّر مسار زيارته متجهاً إلى قرى قبيلة الجحيش عبر طريق ربيعة – الموصل، بعد أن شهد قضاء تلعفر احتجاجات غاضبة رافضة لزيارته.

وفي وقت سابق، أكد مصدر أن "مئات المواطنين تجمهروا قرب مدخل القضاء وأغلقوا الطريق الرئيس بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على مواقف الحلبوسي من ملف تحويل تلعفر إلى محافظة مستقلة"، مبيناً أن "المحتجين رفعوا لافتات تؤكد تمسكهم بمطلبهم، وعدّوا رفض الحلبوسي لذلك استهدافاً مباشراً لحقوقهم".

وأضاف أن "القوات الأمنية انتشرت بكثافة في محيط التجمعات لتأمين الوضع ومنع أي تصعيد محتمل، فيما تسببت التظاهرة بقطع حركة المرور لساعات متواصلة".