الأخبار

جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل "إرهابيا" خطيرا في بغداد


أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، اعتقال إرهابيا خطيرا في بغداد.

وقال الجهاز في بيان إنه "في إطار جهود ابطال جهاز مكافحة الارهاب المستمرة لحماية أمن الوطن والمواطنين، وبعملية نوعية دقيقة استندت إلى جهد استخباري عالي المستوى، تمكنا من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "هذا الارهابي كان قد عمل فيما كان يعرف بـ(ولاية الجنوب) ضمن مفرزة نقل تختص بنقل المواد المتفجرة والاسلحة من مناطق متفرقة بجنوب العاصمة بغداد، وفي عام 2015 وبعد تضييق الخناق من القوات الامنية البطلة انتقل الى محافظة اخرى وبعد مداهمة مضافاتهم من قبل القوات الامنية عاد مرة اخرى الى جنوب بغداد ليستمر بممارسة نشاطاته الارهابية الى ان خسروا جميع ملاذاتهم".

وتابع أن "هذا الارهابي متنقلا هاربا بين منطقة واخرى لكونه مطلوبا الى الاجهزة الامنية الى ان تم القاء القبض عليه من شجعان الجهاز".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يتصل بقيادات الإقليم: تأكيدات على حفظ الثروة وتوزيعها العادل
رئيس الحشد الشعبي: لسنا تحت حكم نتنياهو والعراق يمتلك وسائل الرد
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن قانون الأحوال الشخصية بين حقيقة ما تم إنجازه والضجة المفتعلة حوله
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الانتخابات وتجاذباتها.. ما الثوابت التي لا يمكن تجاهلها؟
جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل "إرهابيا" خطيرا في بغداد
قيادة قوات الحدود: إحباط محاولة إدخال كمية كبيرة من المخدرات عبر منطاد
وزير النقل: طرحنا فرصة استثمارية خاصة بطريق التنمية بملتقى العراق للاستثمار
مديرية المرور العامة: إجراءات بحق المركبات الكبيرة المتوقفة داخل الشوارع والأفرع السكنية
بالصور.. فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في بغداد
السوداني يوجه بتخفيض الرسم الكمركي عن الكتب المستوردة إلى 1% فقط
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك