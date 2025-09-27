جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل "إرهابيا" خطيرا في بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، اعتقال إرهابيا خطيرا في بغداد.

وقال الجهاز في بيان إنه "في إطار جهود ابطال جهاز مكافحة الارهاب المستمرة لحماية أمن الوطن والمواطنين، وبعملية نوعية دقيقة استندت إلى جهد استخباري عالي المستوى، تمكنا من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "هذا الارهابي كان قد عمل فيما كان يعرف بـ(ولاية الجنوب) ضمن مفرزة نقل تختص بنقل المواد المتفجرة والاسلحة من مناطق متفرقة بجنوب العاصمة بغداد، وفي عام 2015 وبعد تضييق الخناق من القوات الامنية البطلة انتقل الى محافظة اخرى وبعد مداهمة مضافاتهم من قبل القوات الامنية عاد مرة اخرى الى جنوب بغداد ليستمر بممارسة نشاطاته الارهابية الى ان خسروا جميع ملاذاتهم".

وتابع أن "هذا الارهابي متنقلا هاربا بين منطقة واخرى لكونه مطلوبا الى الاجهزة الامنية الى ان تم القاء القبض عليه من شجعان الجهاز".