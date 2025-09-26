قصف جوي عراقي يستهدف أوكاراً لداعش في عمق تلال حمرين

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، (26 أيلول 2025)، بأنباء عن قصف جوي نفذه طيران حربي عراقي استهدف أوكاراً لداعش الإرهابي في تلال حمرين.

وذكر المصدر أن "القصف الذي تم قبل قليل استهدف أكثر من وكر لداعش الارهابي في عمق تلال حمرين، وبالتحديد قرب حقول علاس الواقعة شرق محافظة صلاح الدين".

وجبال حمرين هي سلسلة من التلال الوعرة تمتد من محافظة ديالى الى محافظة صلاح الدين وصولاً الى مشارف كركوك وتمر فيها بضعة قنوات مائية صغيرة.

وكانت المنطقة أحد ابرز معاقل للارهاب وداعش.

وفي تشرين الأول 2017 أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن استعادة السيطرة على سلسلة جبال حمرين بالكامل.