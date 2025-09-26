الاستخبارات تؤكد عدم تسجيل أي حالة تسلل: حدودنا مؤمنة

أكد مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن حسن جواد السيلاوي، أن الحدود العراقية – السورية مؤمَّنة بشكل كامل، ولم تُسجَّل أي حالة تسلل خلال الفترة الماضية.

وأوضح السيلاوي في بيان، أن المعلومات الاستخبارية أسهمت في استهداف عدد من قيادات داعش الارهابي في المناطق الصحراوية والمعقدة جغرافياً.

وأضاف أن مخيم الهول يقع خارج الحدود العراقية ولا يشكل قلقاً، بفضل التحكيمات والإجراءات المتخذة على الشريط الحدودي.

وبيّن أن مديرية الاستخبارات نفذت العديد من الواجبات النوعية، لاسيما عبر التنسيق العالي مع قيادة العمليات المشتركة، والذي أثمر عن ضربات جوية ناجحة نفذتها طائرات f-16 الأبطال في القوة الجوية، بإسناد من القطعات الماسكة للأرض.