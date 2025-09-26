جهاز الأمن الوطني يعتقل قاتل مواطن كردي بالسليمانية بعد محاولته الاختفاء في بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال قاتل مواطن كردي بالسليمانية بعد محاولته الاختفاء في بغداد، حيث ذكر بيان لجهاز الامن الوطني، انه "بجهد استخباري نوعي، وبمستوى عالٍ من التنسيق والتعاون بين جهاز الأمن الوطني العراقي ومديرية أسايش السليمانية، تمكنت مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهازنا من إلقاء القبض على المجرم (ع. ج. م) داخل العاصمة بغداد، بعد محاولته الهروب والاختفاء فيها، وذلك عقب ارتكابه جريمة قتل بحق مواطن من القومية الكردية في محافظة السليمانية – إقليم كردستان".

كذلك أوضح ان "عملية الاعتقال، جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية من قبل القاضي المختص بجهاز الأمن الوطني في بغداد، حيث نُفذت العملية بدقة عالية أسفرت عن الإطاحة بالمتهم وتسليمه إلى العدالة، بما يعكس يقظة المفارز الأمنية وقدرتها على ملاحقة المطلوبين، وحماية السلم الأهلي، وتعزيز الاستقرار في عموم البلاد".