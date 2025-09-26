مفوضية الانتخابات تحذر المرشحين المخالفين لضوابط الحملات الانتخابية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إبعاد المرشح المخالف لضوابط الحملات الدعائية عن الانتخابات، حيث ذكر عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند الصراف في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المفوضية تعمل مع الجهات الساندة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والهدف منه إرشاد المرشحين مع قرب العملية الانتخابية الى عدم اللجوء إلى الخطاب المتطرف وعدم سلك طريق غير سوي".

كما لفت الى أن "مفوضية الانتخابات لديها إجراءات قانونية ومن ضمنها عدم التجاوز على هذه الإجراءات، وهناك عقوبات خاصة بعملية الترشيح".

وأوضح الصراف أنه "من ضمن هذه العقوبات، عقوبة قد تصل إلى الإبعاد من الانتخابات في حال عدم التزام المرشح بآلية الدعاية الانتخابية وهي: المفوضية تقوم بإخبار المرشح بأن هذا العمل غير صحيح من خلال عمليات الرصد التي تقوم بها المفوضية، ومن ثم إرشاده مرة ثانية، وفي حال عدم التزامه بالإجراءات فقد تصل إلى الغرامة، ومن ثم إلى إبعاد المرشح بالمشاركة في الانتخابات".