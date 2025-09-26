عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
مفوضية الانتخابات تحذر المرشحين المخالفين لضوابط الحملات الانتخابية


أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إبعاد المرشح المخالف لضوابط الحملات الدعائية عن الانتخابات، حيث ذكر عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند الصراف في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المفوضية تعمل مع الجهات الساندة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والهدف منه إرشاد المرشحين مع قرب العملية الانتخابية الى عدم اللجوء إلى الخطاب المتطرف وعدم سلك طريق غير سوي".

كما لفت الى أن "مفوضية الانتخابات لديها إجراءات قانونية ومن ضمنها عدم التجاوز على هذه الإجراءات، وهناك عقوبات خاصة بعملية الترشيح".

وأوضح الصراف أنه "من ضمن هذه العقوبات، عقوبة قد تصل إلى الإبعاد من الانتخابات في حال عدم التزام المرشح بآلية الدعاية الانتخابية وهي: المفوضية تقوم بإخبار المرشح بأن هذا العمل غير صحيح من خلال عمليات الرصد التي تقوم بها المفوضية، ومن ثم إرشاده مرة ثانية، وفي حال عدم التزامه بالإجراءات فقد تصل إلى الغرامة، ومن ثم إلى إبعاد المرشح بالمشاركة في الانتخابات".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
