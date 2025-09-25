عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
الأخبار

السوداني والمشهداني يبحثان اخر المستجدات في العراق


استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم خطوات الحكومة بإنجاز ملفاتها الخدمية والاقتصادية والتنموية، والتأكيد على أهمية توحيد الخطاب والمواقف لدعم الاستقرار السياسي والمجتمعي". 

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد الإشادة بالاتفاق التاريخي بتسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط المنتج من حقول إقليم كردستان العراق، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي، وأثر هذه الخطوة في التنمية وتنوع منافذ تصدير النفط الخام، وترسيخ العدالة في توزيع عائدات النفط". 

كما جرت خلال اللقاء "مناقشة الاستعدادات الجارية لإنجاح إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل، والتي ستكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي". 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
