السوداني والمشهداني يبحثان اخر المستجدات في العراق

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم خطوات الحكومة بإنجاز ملفاتها الخدمية والاقتصادية والتنموية، والتأكيد على أهمية توحيد الخطاب والمواقف لدعم الاستقرار السياسي والمجتمعي".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد الإشادة بالاتفاق التاريخي بتسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط المنتج من حقول إقليم كردستان العراق، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي، وأثر هذه الخطوة في التنمية وتنوع منافذ تصدير النفط الخام، وترسيخ العدالة في توزيع عائدات النفط".

كما جرت خلال اللقاء "مناقشة الاستعدادات الجارية لإنجاح إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل، والتي ستكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".