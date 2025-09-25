وزير التعليم يقرر منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، قرر منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني، سواء للمواد المشمولة بالاختبارات التقويمية أو غير التقويمية، ولجميع الأنظمة الدراسية للعام الدراسي 2024–2025".

وأضافت أن "نص القرار بشأن المواد الدراسية المشمولة بالامتحان التقويمي ينص على: منح (5) خمس درجات مساعدة على الدرجة النهائية في الدور الثاني لكل مادة من المواد المشمولة بالامتحان التقويمي حصراً، وذلك لمعالجة جميع الحالات الحرجة".

وتابعت: "كما نص القرار على تخويل مجالس الكليات/الجامعات صلاحية منح (5) خمس درجات مساعدة في مواد الامتحان التقويمي، لمعالجة الحالات التي تستدعي ذلك".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن "القرار شمل أيضًا المواد الدراسية غير المشمولة بالامتحان التقويمي، حيث تُمنح (5) خمس درجات مساعدة لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني، بهدف تقليل عدد المواد التي رسبوا فيها، أو لتغيير حالتهم من الرسوب إلى النجاح أو العبور".