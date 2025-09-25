مسرور بارزاني: الاتفاق النفطي مع بغداد يعيد كردستان إلى أسواق الطاقة العالمية

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية بشأن ملف النفط يمثل "خطوة تاريخية" تنهي سنوات من الخلاف وتعيد الإقليم إلى الارتباط المباشر بالأسواق العالمية.

وقال بارزاني في منشور على منصة "إكس" إن الاتفاق جاء ثمرة جهود مشتركة بذلتها وفود من جميع الأطراف، مضيفاً: "أود أن أشيد بجهود كافة الأطراف، وأخص بالذكر شعب كردستان الصامد، ففي هذا اليوم التاريخي أُزيل عائق رئيسي أمام تأمين المستحقات المالية للشعب، ومع استئناف تصدير نفط الإقليم نؤكد على ضرورة الإيفاء بكافة الحقوق الدستورية للإقليم".

وأشار رئيس حكومة الإقليم إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام تأمين المستحقات المالية وضمان التوزيع العادل للثروات، بما يعزز استقرار العراق عموماً والإقليم خصوصاً.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في وقت سابق من اليوم التوصل إلى اتفاق "تاريخي" بين بغداد وأربيل يقضي بتسلم وزارة النفط الاتحادية كامل النفط الخام المنتج في الإقليم وتصديره عبر الأنبوب العراقي–التركي. وأوضح السوداني أن الاتفاق يتضمن "التوزيع العادل للثروة، وتنوع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار"، واصفاً إياه بالإنجاز الذي انتظره العراق ثمانية عشر عاماً.