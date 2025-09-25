الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
عاجل :
السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
الأخبار
وزارة التربية : اضافة مادة "جرائم حزب البعث" ضمن حصص الصف الرابع العلمي والأدبي
وكالة انباء براثا
160
2025-09-25
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التعليم يقرر منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني
مسرور بارزاني: الاتفاق النفطي مع بغداد يعيد كردستان إلى أسواق الطاقة العالمية
وزارة التربية : اضافة مادة "جرائم حزب البعث" ضمن حصص الصف الرابع العلمي والأدبي
سطام أبو ريشة يشن هجوماً لاذعاً على الحلبوسي: "أساليب رخيصة" و"ممارسات فاسدة" لتشويه الأنبار
مفوضية الانتخابات : رصد إلكتروني وعقوبات تصل للسجن بحق المخالفين للحملات الانتخابية
وزير الداخلية من الأنبار: العائدون من مخيم الهول يخضعون لتدقيق أمني وتأهيل نفسي
اية الله السيد المدرسي يحذر من "زوابع الفتن": شاركوا في الانتخابات واختاروا الأكفاء
العراق يؤكد: التعاون بين الأطراف يُمثّل هدفًا ساميًا لمعالجة التحديات العالمية المشتركة
وزارة النفط توضح تفاصيل الاتفاق مع كردستان الذي أعلنه السوداني
هولندا تعرب عن رغبتها بالاستثمار في العراق بعد تعديل تحذيرات السفر
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع القادم
368
النفط تكشف عن تفاصيل الاتفاق النفطي الثلاثي المرتقب بين بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة هناك
346
"خلاف الرسوم" يوقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن للشهر الثالث
343
وزارة التعليم العالي: منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني
341
برلماني كردي : الحل الحقيقي لأزمة رواتب موظفي كردستان هو بتوطينها بالمصارف الاتحادية حصريا
296
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك