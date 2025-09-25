سطام أبو ريشة يشن هجوماً لاذعاً على الحلبوسي: "أساليب رخيصة" و"ممارسات فاسدة" لتشويه الأنبار

شن السياسي سطام عبد الستار أبو ريشة، اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، هجوماً عنيفاً على خصومه السياسيين في الأنبار، في اشارة الى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، متهماً إياهم باستخدام "أساليب رخيصة" و"ممارسات فاسدة" لتفكيك الكتل المنافسة والإساءة إلى المحافظة.

ووصف أبو ريشة، في بيان نشره على منصة X، "، "الحلبوسي" بأنه "ما زال هذا الصغير في الميدان السياسي يستعمل أساليبه الرخيصة لتفكيك الكتل المنافسة له في الساحة الأنبارية، وما زال ينافس من دون قواعد شرف المنافسة".

كما اتهم الخصم باستخدام "المال الفاسد" و"منظومته الفاسدة" لإثارة القلاقل، مستذكراً "تزجيج" خصومه من "قيادة مجالس الصحوة العشائرية" بالسجون، ومتهماً إياه بـ "تهمة التزوير والاستقالات التي عرضوها أمام المجتمع".

ووجه أبو ريشة تحذيراً مباشراً لـ "الحلبوسي"، مؤكداً أن المواجهة ستكون حاسمة، حيث قال: "نحن غائبون عن المشهد السياسي، لا عن الاجتماعي والعشائري. وهذه المرة إن عدنا وتصدينا لك فلن ينفعك مالك، ولا شراكاتك السياسية، ولا من يحاول حمايتك".

واختتم بيانه بالتأكيد على أن "من ينصرك أن يـخجل من أساليبك، فقد أصبحت عاراً على المحافظة وتاريخها المشرف".