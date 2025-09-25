وزير الداخلية من الأنبار: العائدون من مخيم الهول يخضعون لتدقيق أمني وتأهيل نفسي

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، أن العائدين من مخيم الهول السوري يخضعون لتدقيق أمني وتأهيل نفسي، في خطوة تهدف لإعادة دمجهم في المجتمع.

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي بالأنبار إن "الوزارة ستفتتح الأسبوع المقبل مكتباً للجوازات ومجمّعاً لتسجيل السيارات في قضاء (عنة)".

وأضاف الشمري، أن "العائدين من مخيم الهول يخضعون لتدقيق أمني وتأهيل نفسي، ولدينا تعاون كبير مع السعودية في مكافحة المخدرات".