عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
الأخبار

العراق يؤكد: التعاون بين الأطراف يُمثّل هدفًا ساميًا لمعالجة التحديات العالمية المشتركة


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن التعاون بين الأطراف يُمثّل هدفًا ساميًا لمعالجة التحديات العالمية المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان  أن " نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، شارك في الاجتماع الذي عُقد في نيويورك بين الترويكا العربية وأعضاء مجلس الأمن، يوم الخميس الموافق 25 أيلول 2025، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار البيان الى ان "الاجتماع حضره كلٌّ من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وقد ترأست الجلسة كوريا الجنوبية بصفتها رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر".

وقدَّم حسين، "التهنئة لوفد كوريا الجنوبية على توليهم رئاسة مجلس الأمن،" معربًا عن "شكره لرئاسة المجلس على تنظيم هذا الاجتماع المهم الذي يُجسّد الإرادة المشتركة في التعبير عن الشواغل الدولية، آملاً أن تُثمر الجهود الجماعية الخلّاقة عن تعزيز السلام، ومنع اندلاع الحروب والكوارث".

وتطرّق وزير الخارجية إلى "سُبل تعزيز التعاون وزيادة مساهمة جامعة الدول العربية في حل النزاعات"، مؤكّدًا التزام العراق بنهج احترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية".

وشدّد على "دعم المساواة بين الدول والاعتراف بحقوقها المتساوية، والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، واحترام الشرعية الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية".

وأوضح، أن "دور كلٍّ من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يساهم بشكل فاعل في تنسيق الجهود بين الأطراف المختلفة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وضمان حقوق الإنسان، والعمل على حل النزاعات الإقليمية والدولية بالتعاون مع الدول المعنية".

كما شدّد على أن "التعاون بين الأطراف يُمثّل هدفًا ساميًا لمعالجة التحديات العالمية المشتركة، عبر العمل الجماعي لمواجهة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية على مختلف المستويات"،

مبيناً أن "احترام الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن يُعدّ النهج الأمثل لتعزيز سيادة القانون الدولي، مشددًا على أهمية الحوار البنّاء والتفاوض كوسائل رئيسية لضمان الامتثال لمبادئ القانون الدولي".

وختم بالإشارة إلى أن "تجنّب الحروب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتغليب العقلانية، والاحترام المتبادل للسيادة، تُعدّ مبادئ أساسية لبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، تقوم على تبادل المصالح والمنافع الاقتصادية، والتعاون في مختلف المجالات، بما يفضي إلى إيجاد بيئة مستقرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التربية : اضافة مادة "جرائم حزب البعث" ضمن حصص الصف الرابع العلمي والأدبي
سطام أبو ريشة يشن هجوماً لاذعاً على الحلبوسي: "أساليب رخيصة" و"ممارسات فاسدة" لتشويه الأنبار
مفوضية الانتخابات : رصد إلكتروني وعقوبات تصل للسجن بحق المخالفين للحملات الانتخابية
وزير الداخلية من الأنبار: العائدون من مخيم الهول يخضعون لتدقيق أمني وتأهيل نفسي
اية الله السيد المدرسي يحذر من "زوابع الفتن": شاركوا في الانتخابات واختاروا الأكفاء
العراق يؤكد: التعاون بين الأطراف يُمثّل هدفًا ساميًا لمعالجة التحديات العالمية المشتركة
وزارة النفط توضح تفاصيل الاتفاق مع كردستان الذي أعلنه السوداني
هولندا تعرب عن رغبتها بالاستثمار في العراق بعد تعديل تحذيرات السفر
مجلس المفوضين يصادق على استبعاد 19 مرشحاً من انتخابات مجلس النواب
السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك