وزارة النفط توضح تفاصيل الاتفاق مع كردستان الذي أعلنه السوداني

أعلنت وزارة النفط ،اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) داخل العراق.

وأكدت الوزارة في بيان أن "الشركة تتولى تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية"، لافتة إلى أن "هذا الاتفاق جاء نتيجة جهود حثيثة ومباحثات مستمرة خلال الأشهر الماضية، انطلقت من رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور العراق كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وصون سيادة البلاد والدفاع عن مصالحه الوطنية وحقوق جميع العراقيين".

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق يشمل وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة لضمان انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجابًا على قدرة الحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".

وجددت وزارة النفط "التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعًا عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي وفق الدستور".

