الدفاع تدعو متقدمي الدورة 115 لفحص طبي في مستشفى الحسين

دعت وزارة الدفاع، اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، المتقدمين للدورة 115 إلى إجراء الفحص الطبي في مستشفى الحسين العسكري.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزارة الدفاع / جامعة الدفاع للدراسات العسكرية / الكلية العسكرية الرستمية تدعو المتقدمين للدورة (115)، الواردة أرقامهم التعريفية ومواعيد مراجعتهم في القوائم المرفقة، إلى مراجعة مستشفى الحسين العسكري لإجراء الفحص الطبي (الإيكو)، وذلك كما هو مؤشر ازاء كل منهم".

وأضافت أن "الإعلان عن الوجبات اللاحقة سيتم حسب المواعيد المحددة لكل منها، ويطلب من المتقدم استصحاب البطاقة التعريفية والبطاقة الموحدة"، لافتة إلى أنه "في حال اعلان يوم المراجعة عطلة رسمية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فستؤجل المراجعة إلى اليوم الذي يليه، على أن يشمل التأجيل الوجبة بأكملها".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أنه "في حال عدم حضور المتقدم في الموعد المحدد له، يلغى تقديمه"، موضحةً أن "المراجعة تبدأ في الساعة 06:00 (السادسة صباحا) من اليوم المحدد للحضور".