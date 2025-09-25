السوداني يؤكد دعمه لشريحة الصيادلة ضمن مسار الحكومة في تعزيز الخدمة الدوائية

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعمه لشريحة الصيادلة ضمن مسار الحكومة في تعزيز الخدمة الدوائية.

وقال السوداني في تدوينة على منصة "اكس" إنه "تحية اعتزاز كبيرة لصيادلة العراق في ذكرى اليوم العالمي للصيادلة، بما يضطلعون به من أدوار مهمة في تنمية العراق والمساهمة في تحقيق أمنه الصحي".

وأكمل: " نؤكد دعمنا وإسنادنا هذه الشريحة الأساسية ضمن مسار حكومتنا في تعزيز الخدمة الدوائية، وتوفير العلاج لأبناء شعبنا، بالجودة والوفرة والإنتاج الوطني، الذي يتصاعد بأرقام ومستويات ونوعيات تدعو إلى الفخر".

وتابع: "الصيادلة والباحثون والعاملون في هذا الحقل العلمي هم عماد التقدّم المنشود في صناعة الأدوية لتلبية حاجات شعبنا، وهي مثابة شرف لكلّ من يعمل على تحقيق هذه الأهداف".