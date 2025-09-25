عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
الأخبار

رئيس هيئة النزاهة: مهمتنا ليست فقط اقتلاع الفساد


دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، اليوم الخميس، (25 أيلول 2025) إلى استلهام معاني النزاهة وقيمها من قبس مدينة النجف الأشرف والاستنارة بحواضرها العلميَّة، حاثاً على تركيز الجهود ومُضاعفتها وإيقاد مشاعل النزاهة لتُبدّد عتمة الفساد.

وشدَّد اللامي، خلال لقائه إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف الأشرف، بحسب بيان للنزاهة "على سرعة حسم قضايا الفساد، والتعاون في دفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أنَّه يجب أن تكون إجراءات الهيئة مُنشّطة وداعمة، وضامنة لاستمراريَّـة وتيرة الإنجاز وتسريعه، وليست ذريعة للتلكؤ أو التعقيد.

ونبَّه اللامي إلى ضرورة انعكاس مخرجات عمل مكاتب تحقيق الهيئة في الميدان على حياة المواطن بشكلٍ ملموسٍ؛ "لنكون عوناً للاستثمار النزيه"، وسنداً لمشاريع التطوير الاستراتيجيَّة التي تصبُّ في خدمة المُحافظات، لافتاً إلى أهميَّة أن يكون العمل الرقابي مُساهماً في الحفاظ على المال العام وسلامة التعاقدات وليس عثرة في طريق مشاريع الإعمار والاستثمار، مشيراً إلى انَّ القوانين التي يخضع لها عمل الهيئة وُضِعَتْ لدقة التنفيذ والإنجاز وتسريعه وعدم تأخيره أو عرقلته.

وحثَّ رئيس الهيئة على تطبيق معايير العدالة في التعامل مع شبهات الفساد والأشخاص المُتَّهمين بارتكابها، مُؤكّداً " أنَّنا يجب أن نكون سنداً للموظفين النزهاء المثابرين، وسيوفاً بتارة على ضعاف النفوس" الذين تُسوّل لهم أنفسهم التجاوز على المال العام، أو يكونون سبباً في تأخُّر إنجاز المشاريع وإيصال الخدمات للمُواطنين، مُستدركاً بوجوب التفريق بين "من يُخطئ عن جهل لإرشاده، وبين من يتعمَّد الإفساد والإضرار بالمال العام فنتصدَّى له" بما تسمح به القوانين وتضمنه الصلاحيات التي يعمل على وفقها محققونا.

وتابع أنَّ طبيعة عمل الأجهزة الرقابيَّة تشاركيٌّ يقتضي التعاون والتنسيق وتضافر الجهود مع الفعاليَّات الرسميَّة والمُجتمعيَّة؛ من أجل مواجهة هذه الآفة والتصدّي لها للحدّ من آثارها ومخاطرها على مُؤسَّسات الدولة والمجتمع، مُنوّهاً بأنَّ القضاء من أكبر الداعمين للهيئة في حربها الضروس ضدَّ الفساد، حاضاً على تكثيف التعاون والتنسيق مع الجهات القضائيَّة؛ لتحقيق إنجازٍ استثنائيٍّ في حسم ملفات الفساد وإيصال رسالة مفادها بأنَّ مقترفي آفة الفساد لن يفلتوا من العقاب.

وأكَّد أنَّ عمل الهيئة مزيجٌ من الجانب التحقيقيّ الردعيّ والجوانب الوقائيّة أو التوعويّة التثقيفيّة عبر نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام وأخلاقيَّات الوظيفة، داعياً ملاكات مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة أن يكونوا "سفراء للنزاهة" في تلك المحافظات والانفتاح على المجتمع المدنيّ والإعلام، والجامعات والشباب، وضرورة إيصال رسائل النزاهة إلى تلك الشرائح والفئات، فهم "عيوننا وآذاننا وأذرعنا القويَّة في بناء جدارٍ واقٍ ضدَّ الفساد".

واختتم اللامي جولته في محافظة النجف الأشرف بزيارة رئاسة محكمة استئناف النجف واللقاء برئيسها القاضي حسن سودي الذي ثمَّن زيارة رئيس الهيئة ودور محققيها في التعاون والتنسيق مع قضاة التحقيق الذين يحققون في قضايا الفساد تحت إشرافهم، منوهاً بأن النزاهة والقضاء يد وفريق واحد لمواجهة آفة الفساد وصفع مرتكبيها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
بعد تعليق صورهم.. المفوضية تفرض غرامات على قيادات الخط الأول بالعراق
الدفاع تدعو متقدمي الدورة 115 لفحص طبي في مستشفى الحسين
السوداني يؤكد دعمه لشريحة الصيادلة ضمن مسار الحكومة في تعزيز الخدمة الدوائية
رئيس هيئة النزاهة: مهمتنا ليست فقط اقتلاع الفساد
إصابة امرأة بـ"دكة عشائرية" استهدفت مدرسة في ميسان
التربية تعلن اسماء المقبولين للدراسة خارج العراق
تأكيد دعم العراق الكامل للبنان: استقرار وسيادة وأمن الدولة "الشقيقة"
مجلس القضاء الأعلى يوقّع مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية المغربية
هيئة الإعلام: نعمل على خارطة تعاون رقمي شاملة تشمل التشريعات والأمن السيبراني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك