هيئة الإعلام: نعمل على خارطة تعاون رقمي شاملة تشمل التشريعات والأمن السيبراني

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، أن مؤتمر أي تيكس 2025 منجز وطني وشراكة نوعية نحو التحول الرقمي، فيما أشارت الى المساعي لرسم خارطة تعاون رقمي شاملة تتضمن التشريعات والتوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني، فقد ذكر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، خلال مؤتمر أي تيكس، "نقف اليوم متباهين بهذه الشراكة، ونؤكد مجدداً ان هيئة الإعلام والاتصالات حريصة وماضية وعازمة على مواصلة المشوار، بشراكة مع هذه الشركات والجهات التي أصرت على تحقيق هذا النجاح في الدورة الرابعة من المؤتمر".

وأضاف ان "المنجز وطني نوعي ودولي، وهو خلاصة وثمرة جهود مشتركة"، مبينا ان "هذا المؤتمر ليس إنتاج جهة واحدة، بل هو نتيجة لتضافر الجهود النبيلة، والخطوات المسؤولة، والسعي الحثيث على امتداد شهور، سبقتها ثلاث تجارب سابقة، أثمرت عن انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر (أي تيكس 2025)".

وتابع "نحن في هذا المحفل، الذي ينعقد تحت شعار (انطلاق العراق نحو المستقبل الجديد تكنولوجيا تحول الرقمي في الاتصالات)، وبحضور الجهات الساندة والداعمة والراعية والمشاركة، وبحضور دول عربية وأجنبية، والذين أصروا على نجاح هذا المؤتمر، بجهود الشركات المنظمة، ومنها شركة ألفا، وشركة زين العراق، وبقية الشركات".

كذلك أكد أبو رغيف على "تعزيز الشراكة مع شركات الاتصالات، والقطاعين الخاص والعام، بشكل متساوٍ"، مشيرا الى ان "انعقاد هذه الدورة برعاية رئيس مجلس الوزراء، يمثل خطوة واعية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، يعزز التنمية المستدامة، ويواكب ثورة الاتصالات العالمية، ويضع العراق في الموقع الذي يليق بإمكاناته التاريخية ودوره الحضاري".

كما اوضح ان "هيئة الإعلام والاتصالات، بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، عملت بجد على رسم خارطة واضحة للتعاون الرقمي، وقد بدأت فعلياً بتنفيذ خطوات شملت التشريعات الخاصة، والتوقيع الإلكتروني، والمعاملات الرقمية، وتعزيز المبادرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتنمية المهارات، وفتح آفاق شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية".

فيما لفت الى ان "هذه الجهود تعد المفاتيح الأولى لمسيرة طويلة، ونؤكد التزامنا بمواصلتها وتعزيزها واستثمارها"، منوهاً بأن هذا الحدث المميز ليس خياراً، بل هو ضرورة أساسية، وهو منصة لتلاقي العقول، وصياغة الأفكار، وتبادل الخبرات، ما يفتح المجال أمام استثمارات نوعية كبيرة، ويعزز الخدمات الحكومية الذكية، ويمكن شباب العراق من فرص أكبر في الإبداع وريادة الأعمال".

ودعا "جميع الشركاء المحلية والدولية الى العمل بروح الفريق الواحد، لتحويل هذه الدورة من (أي تيكس) الى نقطة انطلاق مفتوحة ومستمرة، لمواصلة المشاريع الكبرى التي تسهم في تحقيق عراق أكثر استقراراً وتقدماً".