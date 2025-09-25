محافظة ذي قار: افتتاح مجسر النبي إبراهيم لتقليل الاختناقات المرورية

افتتحت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، مجسر النبي إبراهيم في مركز مدينة الناصرية، بعد إنجازه خلال 11 شهرًا فقط، ضمن المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تقليل الزحامات والاختناقات المرورية في المدينة، إذ ذكر محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي للوكالة الرسمية، إن "افتتاح المجسر إنجاز حيوي مهم، فالمشروع كان متوقفًا منذ عام 2021، وبعد تسلمنا المسؤولية، وجّهنا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة جميع المشاريع المتلكئة سواء الوزارية أو الخاصة بإنعاش الأهوار وصندوق الإعمار وتنمية الأقاليم".

وأضاف، "تم إنجاز هذا المجسر الاستراتيجي في مدة وجيزة رغم كثرة التعارضات والتداخلات مع مشاريع أخرى في المنطقة، وبالأخص المرحلة الثانية من طريق الصدرين، مع الحفاظ على انسيابية حركة المرور دون قطع أي شارع في وسط المدينة".

كما أوضح المعاون الفني للمحافظ حسن دعدوش في حديثه لـ (واع)، أن المشروع "يمثل تجربة جديدة في بناء الجسور داخل مدينة مكتظة بالحركة الاجتماعية والمرورية، حيث جرى العمل منذ البداية وحتى الافتتاح دون تعطيل الطرق الرئيسة، وهو ما أسهم في تقليل معاناة المواطنين وربط شارع إبراهيم الخليل بشارع الصدرين بصورة مباشرة".

كذلك أكد مدير بلدية الناصرية المهندس قحطان عدنان في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجسر النبي إبراهيم "ع" يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2021، لما له من دور في تقليل الاختناقات المرورية وتقليص الحوادث في أحد أكثر تقاطعات المدينة زحامًا، فضلاً عن كونه إنجازًا لدوائر المحافظة بالتنسيق مع دائرة المهندس المقيم لحل الإشكالات التي كانت تعترض التنفيذ".