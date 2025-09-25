مديرية الماء: بدء المرحلة الثالثة لمشروع احتساب حصة الفرد من المياه في كركوك

أعلنت المديرية العامة للماء، اليوم الخميس، بدء المرحلة الثالثة لمشروع احتساب حصة الفرد من المياه في كركوك، حيث ذكر مدير عام المديرية العامة للماء عمار عادل المالكي في بيان، إنه "تمت المباشرة بالمرحلة الثالثة لمشروع احتساب حصة الفرد من المياه في محافظة كركوك، بالتنسيق والتعاون مع مديرية ماء محافظة كركوك ومنظمة اليونسيف".

وأضاف، أن "الحملة ستستمر لمدة (10) أيام بضمنها تدريب الفريق التطوعي من اليوم الأول للتعريف بخطة العمل، ضمن ورشة العمل التعريفية الخاصة بنظام ODK لتدريب المشاركين بإدخال البيانات الكترونيًا الخاص بالمسح الميداني".

وتابع، أن "الحملة ستشمل (3) مناطق وهي (منطقة مستشفى الطفل الخاصة (2)، منطقة دوميز، منطقة بنجه علي)"، مبينًا، أن "مهمة الفريق ستنتهي في الثالث من شهر تشرين الأول من العام الحالي".

كما أكد البيان، أن "المديرية العامة للماء أنهت، في وقت سابق، المرحلة الأولى في محافظة بغداد، والمرحلة الثانية في محافظة ذي قار، لجمع بيانات دقيقة تساهم بشكل كبير في إعادة احتساب حصة الفرد من المياه، في وسط وشمال وجنوب العراق".