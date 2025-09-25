الأخبار

محافظ بغداد: أولوية مشاريع المرحلة المقبلة ستكون لستة قطاعات خدمية


أعلن محافظ بغداد، عطوان العطواني، اليوم الخميس، أن أولوية مشاريع المرحلة المقبلة ستكون لستة قطاعات خدمية، فيما أشار الى أن نجاح مدخل بغداد – الموصل بعد إعادة تأهيله يتوقف على الالتزام بتعليمات المرور والحمولات، حيث ذكر العطواني للوكالة الرسمية،  إن "المرحلة المقبلة ستعتمد على الأولويات في تنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية التي ينتظرها المواطن، لاسيما في قطاعات الماء والمجاري والطرق، اضافة الى مشاريع الصحة والتربية".

كما أوضح ان "المحافظة تتابع بجدية المشاريع التي تمت المباشرة بها، إذ لا يمكن تجاوز التوقيتات المحددة، كون المواطن ينتظر إنجازها والتخلص من الأعباء المترتبة عليها، مثل مشاريع المجاري التي تتسبب بأضرار كبيرة خلال فترة إنشائها والتي قد تمتد لسنتين أو ثلاث".

وأضاف ان "طريق بغداد – الموصل هو مشروع حيوي واستراتيجي يبلغ طوله 32 كيلومتراً، ويتكون من مسارين بعرض 15.5 متراً لكل مسار، مع سياج كونكريتي حديث، اضافة الى 17 مجسراً لعبور المشاة وتقاطعات ومجسرات علوية للاستدارات، وهو ما يمثل نمطاً جديداً في التخطيط والتنفيذ".

كذلك لفت الى ان "كلفة المشروع بلغت 250 مليار دينار، وتم الحرص على تنفيذه وفق معايير عالية، إلا ان نجاحه واستدامته يتوقفان على الالتزام بتعليمات المرور والحمولات المقررة"، محذراً من "عدم الالتزام بالحمولات الكبيرة التي ستعرض الطريق الى أضرار جسيمة".

كما أوضح ان "إدارة محطات الوزن الحالية غير فعالة ولا تحقق الغرض المطلوب، إذ لا يمكن ان يحدد مصير مشروع بهذا الحجم موظف يقف في محطة وزن، بل نحتاج الى إدارة منظمة وحريصة على المال العام لضمان حماية الطريق".

