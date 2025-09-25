وزارة التعليم العالي: منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني، إذ ذكرت الوزارة في بيان، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي قرر منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني للمواد المشمولة بالاختبارات التقويمية أو غير التقويمية ولجميع الأنظمة الدراسية للعام 2025/2024". كما أوضحت الوزارة كما جاء في في نص القرار :

أولا/ المواد الدراسية المشمولة بالامتحان التقويمي:

أ- منح (5) خمس درجات مساعدة على الدرجة النهائية في الدور الثاني لكل مادة من المواد الدراسية المشمولة بالامتحان التقويمي حصراً ولجميع حالات المعالجة.

ب- تخويل مجالس الكليات/الجامعات صلاحية منح (5) خمس درجات مساعدة لمعالجة الحالات الحرجة في مواد الامتحان التقويمي.

ثانيا/ المواد الدراسية غير المشمولة بالامتحان التقويمي:

تمنح (5) خمس درجات مساعدة لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني لتقليل عدد المواد الراسبين بها أو تغيير حالتهم من الرسوب إلى النجاح أو العبور.