الأخبار

وزارة الصحة: 1400 استجابة يومياً ضمن منظومة 911 بعموم البلاد


 

 

صرّحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بأن منظومة 911 تسجل 1400 استجابة يومياً في عموم العراق، فيما أشارت إلى أن المنظومة وحدت جميع جهود الدفاع المدني والإسعاف والنجدة، حيث ذكر مدير دائرة العمليات والخدمات الطبية الطارئة في وزارة الصحة، فاضل الربيعي للوكالة الرسمية، إن "مشروع (911) يعد من المشاريع الرائدة، إذ جمع بين جميع أجهزة الإنقاذ من الدفاع المدني إلى الإسعاف الفوري والنجدة تحت مظلة واحدة، ما سهل على المواطن عملية الحفظ والاتصال".

كذلك أضاف، أن "سيارات الإسعاف لا تتحرك إلا عبر منظومة 911، التي تعمل وفق نظام (GPS) ونظام الطلب المباشر، الأمر الذي شكل منجزاً مهماً لما قدمته وزارة الداخلية بالتعاون مع الحكومات المحلية، حيث أعطى المشروع ثماره بشكل واضح".

كما أوضح، "أما في بغداد فنسجل يومياً نحو 250 حالة نقل بسيارات الإسعاف من البيوت إلى المستشفيات، وفي المحافظات لا تقل الحالات اليومية عن 50 حالة نقل"، لافتا الى أن "المعدل الكلي اليومي ضمن منظومة 911 يتراوح بين 1200 و1400 حالة، فيما تصل الأعداد خلال الزيارات المليونية الى 4000 حالة يومياً في عموم العراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الصحة: 1400 استجابة يومياً ضمن منظومة 911 بعموم البلاد
عمليات بغداد: المباشرة بفتح طريق (بغداد - الموصل) لمدة 12 ساعة يومياً
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع القادم
القبض على متهم بالارهاب في كركوك
وزير الداخلية يبحث مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية
وزير الدفاع يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تطوير التعاون العسكري
قيادي بتحالف الأنبار: المحافظة تفتقر للمشاريع الإستراتيجية والواقع الخدمي يزداد سوءًا
احباط إدخال 245 ألف حبة مخدرات للعراق بـ"المنطاد"
انضمام المحكمة الاتحادية العليا إلى رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية
اعتقال متهمين في مطار بغداد على خلفية اغتيال شخصية كردية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك