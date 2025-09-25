وزارة الصحة: 1400 استجابة يومياً ضمن منظومة 911 بعموم البلاد

صرّحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بأن منظومة 911 تسجل 1400 استجابة يومياً في عموم العراق، فيما أشارت إلى أن المنظومة وحدت جميع جهود الدفاع المدني والإسعاف والنجدة، حيث ذكر مدير دائرة العمليات والخدمات الطبية الطارئة في وزارة الصحة، فاضل الربيعي للوكالة الرسمية، إن "مشروع (911) يعد من المشاريع الرائدة، إذ جمع بين جميع أجهزة الإنقاذ من الدفاع المدني إلى الإسعاف الفوري والنجدة تحت مظلة واحدة، ما سهل على المواطن عملية الحفظ والاتصال".

كذلك أضاف، أن "سيارات الإسعاف لا تتحرك إلا عبر منظومة 911، التي تعمل وفق نظام (GPS) ونظام الطلب المباشر، الأمر الذي شكل منجزاً مهماً لما قدمته وزارة الداخلية بالتعاون مع الحكومات المحلية، حيث أعطى المشروع ثماره بشكل واضح".

كما أوضح، "أما في بغداد فنسجل يومياً نحو 250 حالة نقل بسيارات الإسعاف من البيوت إلى المستشفيات، وفي المحافظات لا تقل الحالات اليومية عن 50 حالة نقل"، لافتا الى أن "المعدل الكلي اليومي ضمن منظومة 911 يتراوح بين 1200 و1400 حالة، فيما تصل الأعداد خلال الزيارات المليونية الى 4000 حالة يومياً في عموم العراق".