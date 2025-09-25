حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع القادم

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع القادم، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 31، دهوك 32، أربيل 34، نينوى وكركوك والأنبار 37، بغداد وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 38، النجف الأشرف وديالى وبابل والديوانية والمثنى 39، واسط وذي قار 40، وميسان والبصرة 41".

كما أضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كذلك لفت إلى، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

كما ذكر البيان، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".