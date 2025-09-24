وزير الداخلية يبحث مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية

بحث وزير وزير الداخلية عبد الامير الشمري مع وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي اهن غيو باك ، التعاون في المجالات الامنية والتدريبية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان وزير الداخلية عبد الامير الشمري استقبل، اليوم الاربعاء، في مقر الوزارة، وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي أهن غيو باك والوفد المرافق له، حيث جرت مراسم استقبال رسمية حضرها عدد من قادة وزارة الداخلية".

وجرى خلال اللقاء ، وفق البيان ،بحث آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الامنية والتدريبية، وتطوير آليات التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة تخدم مصالح الجانبين.

واكد وزير الداخلية حرص الوزارة على المضي بخطوات واثقة نحو التطور الامني والمؤسسي، ومواكبة التجارب العالمية الناجحة من خلال تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها جمهورية كوريا الجنوبية.

من جانبه، اشاد وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي بالتطور الذي تشهده وزارة الداخلية العراقية