وزير الدفاع يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تطوير التعاون العسكري

استقبل وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، في مكتبه اليوم الأربعاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي، أهن جيوباك، والوفد المرافق له.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين وزارتي الدفاع في العراق وكوريا الجنوبية، ولا سيما في مجالات التسليح والتجهيز والتدريب وتطوير منظومات الدفاع الجوي.

وأكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يسهم في رفع قدرات القوات المسلحة العراقية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتكنولوجيا العسكرية، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

و أعرب وزير الدفاع عن تقديره لدعم كوريا الجنوبية للعراق في المجالات العسكرية والفنية، مؤكداً تطلعه إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

فيما أعرب وزير الدفاع الكوري عن سعادته بوجوده في بغداد، مؤكداً سعي بلاده إلى تطوير العلاقات العراقية ـ الكورية، ولا سيما في مجال الدفاع.