الأخبار

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تطوير التعاون العسكري


استقبل وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، في مكتبه اليوم الأربعاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي، أهن جيوباك، والوفد المرافق له.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين وزارتي الدفاع في العراق وكوريا الجنوبية، ولا سيما في مجالات التسليح والتجهيز والتدريب وتطوير منظومات الدفاع الجوي.

وأكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يسهم في رفع قدرات القوات المسلحة العراقية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتكنولوجيا العسكرية، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

و أعرب وزير الدفاع عن تقديره لدعم كوريا الجنوبية للعراق في المجالات العسكرية والفنية، مؤكداً تطلعه إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

فيما أعرب وزير الدفاع الكوري عن سعادته بوجوده في بغداد، مؤكداً سعي بلاده إلى تطوير العلاقات العراقية ـ الكورية، ولا سيما في مجال الدفاع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على متهم بالارهاب في كركوك
وزير الداخلية يبحث مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية
وزير الدفاع يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تطوير التعاون العسكري
قيادي بتحالف الأنبار: المحافظة تفتقر للمشاريع الإستراتيجية والواقع الخدمي يزداد سوءًا
احباط إدخال 245 ألف حبة مخدرات للعراق بـ"المنطاد"
انضمام المحكمة الاتحادية العليا إلى رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية
اعتقال متهمين في مطار بغداد على خلفية اغتيال شخصية كردية
القضاء: الحبس الشديد بحق مدان أقدم على ابتزاز فتاتين
هيئة المنافذ الحدودية تصوّت على فتح منفذين جديدين مع السعودية وإيران
السوداني يستقبل المواطنين العراقيين الذين أفرج عنهم الجانب السعودي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك