قيادي بتحالف الأنبار: المحافظة تفتقر للمشاريع الإستراتيجية والواقع الخدمي يزداد سوءًا

أكد القيادي في تحالف الأنبار، طارق الدليمي، اليوم الاربعاء (24 أيلول 2025)، أن المحافظة ما تزال تعاني من نقص كبير في المشاريع الخدمية، رغم الحديث المتكرر عن جهود الإعمار.

وقال الدليمي في حديث صحفي، إن “ما يُطلق عليه مشاريع إعمار في الأنبار لا يتجاوز أعمال التبليط وصبغ الأرصفة والإنارة، وحتى ما نُفذ من مشاريع دوائر ومدارس وجسور جاء بتمويل من صندوق إعادة الإعمار أو المنظمات المانحة، وليس ضمن خطط حكومية ستراتيجية”.

وأشار إلى أن المحافظة تعاني من أزمة حقيقية في مشاريع المياه الصالحة للشرب، وغياب مستشفيات كبيرة قادرة على استيعاب حاجة السكان، مضيفاً أن القطاع الصحي “يشكل عبئاً على الأهالي الذين يضطرون لإجراء الفحوصات والعمليات في المستشفيات الأهلية أو السفر إلى بغداد وإقليم كردستان”.

كما لفت الدليمي إلى أن قطاع التعليم يواجه بدوره معاناة بسبب نقص المدارس وضعف البنى التحتية، مبيناً أن الأنبار تفتقر إلى مشاريع ستراتيجية لتشغيل الشباب وتقليل معدلات البطالة.

وختم بالقول إن “الحديث عن مشاريع كبيرة في المحافظة مجرد مبالغة تهدف إلى تضليل الرأي العام، بينما الواقع الخدمي والمعيشي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر”.

الأنبار تُعد من أكثر المحافظات التي تعرضت لدمار واسع خلال فترة سيطرة داعش الارهابي بين عامي 2014 و2017، وما أعقبها من معارك تحرير. ورغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، ما زالت الأنبار تواجه تحديات كبيرة في ملف إعادة الإعمار والخدمات الأساسية.

ورغم الإعلان الرسمي عن إنجازات في قطاع الإعمار، غالبا ما يقتصر التنفيذ على مشاريع تجميلية أو سطحية مثل التبليط وصيانة الأرصفة والإنارة، في حين تبقى الملفات الجوهرية عالقة، مثل، المياه الصالحة للشرب، المستشفيات الحديثة، المدارس الكافية، وتشغيل الخريجين.

كما أن جزءا كبيرا من المشاريع المنفذة في الأنبار جاء بتمويل من صندوق إعادة الإعمار والمنظمات الدولية المانحة، ما يعكس ضعف الاستثمار الحكومي المباشر في المحافظة.