احباط إدخال 245 ألف حبة مخدرات للعراق بـ"المنطاد"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، احباط عملية إدخال 245 ألف حبة مخدرات بالمنطاد في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية، في بيان أنه "تمكن رجال الاستخبارات العسكرية من احباط عملية ادخال 245 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاكون، كانت مهربة عبر منطاد (بالون)، قادمة من صحراء الانبار، في خطوة مبتكرة للتهريب، لكن يقظة رجال الاستخبارات العسكرية، والمتابعة الدقيقة احبطت هذه العملية التي كانت تهدف الى نشر آفة المخدرات في المجتمع العراقي".

وأشارت الى انه "تمكن رجال المديرية من القاء القبض على أحد تجار المخدرات في بغداد بعملية أخرى، ليكون في قبضة العدالة وسينال جزاءه العادل".