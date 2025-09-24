انضمام المحكمة الاتحادية العليا إلى رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، عن انضمامها كعضو أصيل في رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية والمؤسسات المماثلة.

وذكرت المحكمة في بيان أنها "تلقت رسالة رسمية من رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية والمؤسسات المماثلة تؤكد انضمامها إليها كعضو أصيل".

وأضافت أن "الرابطة أشارت في رسالتها إلى أن مشاركة المحكمة الاتحادية العليا ستسهم بشكل فاعل في تعزيز الحوار الدستوري، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتطوير مجالات التعاون بين الدول الأعضاء".

وأكدت المحكمة بحسب البيان، "الانفتاحها والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالقضاء الدستوري، بما يعزز تبادل الخبرات والرؤى والأفكار، وستسهم في ترسيخ التعاون في مختلف القضايا ذات الصلة بالعمل الدستوري".