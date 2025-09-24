اعتقال متهمين في مطار بغداد على خلفية اغتيال شخصية كردية

أفادت منصات كردية، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، باعتقال متهمين في مطار بغداد على خلفية اغتيال الشخصية البارزة في الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر حاجي رستم.

وقالت المنصات إن "السلطات الأمنية ألقت اليوم، القبض في مطار بغداد على متهمَين اثنين من اهالي محافظة بغداد على خلفية ملف اغتيال أكبر حاجي رستم، الشخصية البارزة في الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنطقة كرميان".

ووفقًا للمعلومات: "كان المتهمان قد باعا سيارة الضحية داخل بغداد، وحاولا مغادرة البلاد عبر مطار بغداد إلى دول أخرى قبل أن يتم توقيفهما".

وشهدت كرميان، في الـ 22 من أيلول الجاري، جريمة اغتيال الشخصية المعروفة والبيشمركة المخضرم، أكبر حاجي روستم، في قريته "ئۆمەربل" التابعة لقضاء كفري.