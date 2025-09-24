القضاء: الحبس الشديد بحق مدان أقدم على ابتزاز فتاتين

أعلنت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، عن اصدارها حكما بالحبس الشديد بحق مدان أقدم على ابتزاز فتاتين.

وقال إعلام القضاء في بيان إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمين بحق مدان بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل جريمة، بعدما أقدم على ابتزاز فتاتين بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف، أن "المدان أقدم على اختراق الهاتف الشخصي لإحدى الفتيات والحصول على بياناتهن وتهديدين بنشر الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم حصوله على مبالغ مالية"، مشيرا الى أنه "صدرت الاحكام بحقه استنادا لأحكام المادة 430 / 1 من قانون العقوبات".