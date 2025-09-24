هيئة المنافذ الحدودية تصوّت على فتح منفذين جديدين مع السعودية وإيران

عقدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، اجتماع مجلسها التاسع للعام الحالي برئاسة الفريق الدكتور عمر عدنان الوائلي وبحضور جميع الأعضاء، لمناقشة جدول أعمال تضمن ملفات اقتصادية وتجارية وأمنية مرتبطة بعمل المنافذ.

وذكر بيان للهيئة أن المجلس صوّت على الشروع باستكمال إجراءات فتح منفذ حدودي جديد مع المملكة العربية السعودية عبر محافظة النجف الأشرف (منفذ العويقلة)، إضافة إلى الموافقة على استكمال فتح منفذ آخر مع الجمهورية الإسلامية في إيران عبر محافظة ميسان (علي الغربي – جلات).

كما ناقش المجلس ملفات أخرى، بينها اعتماد مستند التسليم النهائي للبضاعة كوثيقة أساسية لاستكمال الإجراءات داخل المنافذ، واعتماد توصيات الشركة العامة لموانئ العراق بشأن جاهزية رصيف الحكم الخاص باستيراد مادة الكلنكر، فضلاً عن توجيهات بتقييم أداء العاملين في المنافذ ونقل من يثبت تقصيره خارج ملاك العمل.

وشدد المجلس على دعم شعب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ممارسة أعمالهم داخل جميع المنافذ الحدودية، إضافة إلى إحالة كتاب وزارة الخارجية الخاص بالبضائع الواردة للبعثات الدبلوماسية إلى الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب، تمهيداً لمناقشته بشكل تفصيلي في الجلسة المقبلة.

وتواصل هيئة المنافذ عقد اجتماعاتها الدورية لرسم سياسة اقتصادية وتجارية مدروسة من شأنها تطوير عمل المنافذ وتعزيز مردودها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف الحكومة.