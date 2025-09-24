السوداني يستقبل المواطنين العراقيين الذين أفرج عنهم الجانب السعودي

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، المواطنين العراقيين الذين أفرج عنهم الجانب السعودي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني استقبل، اليوم، المواطنين العراقيين الذين أفرجت عنهم السلطات السعودية مؤخرا، بعد تنسيق عال بين الحكومة العراقية والجانب السعودي".

ورحب السوداني، بحسب البيان، بـ"المواطنين المفرج عنهم بعد عودتهم مع الوفد الحكومي الرسمي إلى أرض الوطن على متن طائرة خاصة"، مؤكداً أن "الحكومة ستتبنى رعاية شؤونهم ومتابعة أوضاعهم لحين استقرارها".

وثمن رئيس مجلس الوزراء "موقف ومبادرة المملكة العربية السعودية"، كما عبر عن تقديره لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي أصدر عفواً ملكياً، بناء على اللقاء الثنائي الذي جمعهما خلال القمة العربية والإسلامية الطارئة التي عقدت مؤخراً في الدوحة".

وأكد أن "قضية العراقيين الموقوفين كانت محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة، وجهاز المخابرات الوطني، والسفارة والقنصلية في المملكة العربية السعودية"،

مشيداً بـ"جهود الوفد الرسمي برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء في إنجاز هذا الموضوع"، مشدداً على "أهمية أن يتقيد المسافرون العراقيون بعادات وخصوصية كل بلد، لتجنب الوقوع في أي ملابسات قانونية".

من جانبهم، عبر ذوو المفرج عنهم، وفقا للبيان، عن "شكرهم واعتزازهم بجهود الحكومة، والمتابعة الحثيثة من شخص رئيس مجلس الوزراء في متابعة قضية المحتجزين، والإسهام الفعال في سرعة الإفراج عنهم".