مداهمة لمنزل في البصرة تنتهي باعتقال عصابة وضبط مخزن أسلحة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مداهمة دار في البصرة لكن بواجهة شركة يستخدم لخزن الأسلحة وبيعها.

وذكرت الوكالة في بيان، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة تضبط داراً بواجهة (شركة تجارية) يستخدم لخزن الأسلحة الخفيفة بغرض المتاجرة بها".

وأضافت: "على الفور تم مداهمة الدار وضبط الأسلحة وإلقاء القبض على حائزها بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".