الأمن الوطني يطلق "أمان بوت" أول مستشار ذكي متخصص في الأمن السيبراني

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، (24 أيلول 2025)، عن إطلاق منصة "أمان بوت" - المستشار الذكي، وهي الأولى من نوعها في العراق، بهدف تعزيز الأمن السيبراني وتوفير الحماية الرقمية للمواطنين.

وقال الجهاز في بيان إن: (أمان بوت) هو أول مستشار حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومخصص لتقديم الإرشاد الوقائي والدعم الفني في مجالات الأمن السيبراني، وحماية البيانات والخصوصية على الإنترنت".

وأضاف البيان، أن "المنصة ستوفر إرشادات متقدمة للحماية الرقمية، وتوجيهات لحماية المعلومات الحساسة، وأفضل الممارسات في إدارة البيانات الشخصية، إضافة إلى نصائح للتصفح الآمن والحماية من التهديدات الرقمية.

وأشار إلى أن "هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني الرقمي على المستوى الوطني، وبناء مجتمع رقمي آمن ومحمي، من خلال توفير المشورة المتخصصة والدعم المستمر لجميع فئات المجتمع".