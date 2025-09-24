التربية تحدد موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي - الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، أنها ستعلن نتائج امتحانات السادس الإعدادي/ الدور الثاني خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الكوادر المختصة في المديرية العامة للتقويم والامتحانات أنجزت المراحل النهائية من تدقيق الدفاتر الامتحانية لمختلف الفروع الدراسية"، مبينة أن "الإعلان الرسمي للنتائج سيكون مطلع الأسبوع المقبل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والروابط المعتمدة".

وأضاف البيان أن "وزارة التربية تؤكد التزامها بالشفافية والدقة في رصد الدرجات، وحرصها على إعلان النتائج ضمن التوقيتات المحددة، إفساحاً للمجال أمام الطلبة للتقديم على القبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية".