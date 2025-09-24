عمليات بغداد تعتقل 5 متهمين اعتدوا على مدير مدرسة في مدينة الصدر

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين أقدموا على الاعتداء بالضرب على مدير إحدى المدارس أثناء الدوام الرسمي في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إنه “بإشراف الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وضمن التوجيهات بتوفير الحماية والإسناد للكوادر التربوية، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من اعتقال خمسة متهمين نفذوا الاعتداء بعد ورود معلومات عن وقوع مشاجرة داخل إحدى المدارس”.

وأضافت، أن “القوة تحركت بسرعة إلى موقع الحادث وألقت القبض على المتهمين جميعاً، فيما جرى نقل مدير المدرسة إلى مستشفى الشهيد الصدر لتلقي العلاج”.

وأكدت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بعد رفع دعوى قضائية من قبل ذوي المدير المعتدى عليه”.