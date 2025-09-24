الأخبار

محافظ بغداد يعلن بدء أعمال إكساء طريق بغداد – بعقوبة السياحي


 

 

أعلن محافظ بغداد، عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أعمال الإكساء الأسفلتي لمدخل بغداد – بعقوبة السياحي، مؤكداً أن المشروع دخل مرحلة مفصلية بعد استكمال الفحوص المختبرية، حيث ذكر العطواني في بيان، إن "أعمال الإكساء الأسفلتي لمدخل بغداد – بعقوبة السياحي انطلقت اليوم"، مبينا ان "المشروع دخل مرحلة مفصلية بعد استكمال الفحوص المختبرية التي أثبتت مطابقة المواد الإنشائية لأعلى معايير الجودة وضمان استدامة التنفيذ".

وشدد "على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومحاسبة المقصرين"، موجهاً "بمتابعة أداء الشركة المنفذة، وإزالة التجاوزات عن محرم الطريق، إلى جانب تهيئة الممرات الجانبية واستكمال متطلبات السلامة المرورية لضمان انسيابية الحركة والحد من الاختناقات والحوادث".

كما أوضح أن "بلوغ هذه المرحلة، جاء بعد جهود ميدانية واسعة تضمنت معالجة المعوقات الفنية واللوجستية، وإزالة التجاوزات، وإجراء الفحوص الخاصة بطبقات الرصف، الأمر الذي مهّد للانتقال إلى مرحلة الإكساء النهائي".

وبيّن أن "المشروع يمثل شرياناً حيوياً، إذ سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية، وتخفيف الزخم المروري، وتقليص وقت التنقل بين بغداد وديالى، فضلاً عن دعم التنمية في المناطق الريفية والزراعية المحاذية للطريق".

كذلك أكد العطواني أن "هذه المرحلة ستتبعها مراحل أخرى لإكساء مقاطع جديدة"، مشيراً إلى أن "محافظة بغداد تواصل متابعة المشروع بشكل يومي لحين إنجازه وافتتاحه أمام المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والسلامة".

