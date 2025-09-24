مفوضية الانتخابات في الأنبار: 387 مركز اقتراع وأكثر من 980 ألف ناخب مشارك

أعلن مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، عن جاهزيته لإجراء الانتخابات، فيما أشار الى أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 387 مركزا وأكثر من 980 ألف ناخب مشارك في الانتخابات، حيث ذكر مسؤول الإعلام في المكتب، قتيبة محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة الأنبار تعد دائرة انتخابية واحدة وذلك استناداً لقانون الانتخابات رقم 12 لعام 2018 والمعدل رقم 4 لعام 2023 نص على أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة".

وأضاف ان "عدد المراكز الانتخابية للتصويت العام في المحافظة بلغ 387 مركز اقتراع أما عدد الناخبين فبلغ أكثر من 980 ألف ناخب".

كما أشار الى ان "الدعاية الانتخابية ستنطلق بعد المصادقة على الأسماء وسماح المفوضية للمرشحين البدء بحملاتهم الانتخابية"، موضحا ان "جميع الاستعدادات قد اكتملت من دون وقوع مشاكل أو معوقات تذكر".