المحكمة الجنائية المركزية: السجن 10 و15 سنة بحق سبعة مدانين عن جريمة تزوير اضابير عقار الدولة

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاربعاء، حكمين بالسجن لمدة 10 و15 سنة بحق سبعة مدانين عن جريمة تزوير اضابير عقار الدولة، حيث ذكر القضاء في بيان، ان "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمين بالسجن 10 و15 سنة بحق سبعة مدانين عن جريمة تزوير في اضابير عقار عائد للدولة"، مبينا ان "المدانين أقدموا على التلاعب في اضابير عقار يعود إلى وزارة المالية في منطقة العامرية وبيعه وتسجيله بأسماء اشخاص اخرين لقاء حصولهم على مبالغ مالية".

واضاف انه "ضبط بحوزتهم مستندات عقارية و87 ختما مزورا تعود إلى دوائر الدولة وشهادات جنسية وهويات أحوال وبطاقات سكن وأجهزة استنساخ وعقود بيع وشراء"، لافتاً الى انه "تم اصدار الاحكام بحقهم استنادا لأحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".