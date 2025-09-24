قائد عمليات بغداد يصدر عدداً من التوجيهات لضمان أمن وسلامة طلاب المدارس

أصدر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأربعاء، عدداً من التوجيهات لضمان أمن وسلامة طلاب المدارس، حيث ذكرت القيادة في بيان، أن "قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي أصدر عدداً من التوجيهات لضمان أمن وسلامة طلبتنا الأعزاء تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، منها انتشار دوريات القطعات الماسكة ومفارز شرطة النجدة والمرور بالقرب من المدارس والمعاهد والجامعات مع بداية ونهاية الدوام الرسمي".

كما لفت الى "تنظيم حركة السير وتسهيل مرور المركبات لتجنب الاختناقات المرورية، ومتابعة ورصد الظواهر السلبية التي قد يتعرض لها الطلبة والطالبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، فضلاً عن تفعيل الدور التوعوي والإرشادي لسائقي المركبات والدراجات النارية بكافة أنواعها لليقظة والانتباه وتجنب السرعة عند المرور بالقرب من المؤسسات التربوية".