وزارة التخطيط: العراق سيقدم طلباً رسمياً لاختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية عام 2028

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أن العراق سيقدم طلباً رسمياً الى منظمة العمل الإسلامي، لاختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية في عام 2028، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "موضوع اختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية عام 2028، نوقش خلال اللقاء الذي جمع وزير التخطيط محمد تميم مع ممثلة منظمة العمل الإسلامي".

وأوضح الهنداوي انه "تمت مناقشة الأسباب أو العوامل التي تدعو لاختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية خلال اللقاء الذي جرى بين وزير التخطيط وممثلة منظمة العمل الإسلامي، كون بغداد تتميز بعمق تاريخي وعربي وإسلامي، وأيضا فيها معالم سياحية وحضارية وفكرية وتراثية، وما تحويه من تاريخ عميق، ما يؤهلها لأن تكون عاصمة للسياحة الإسلامية".

كما بيّن الهنداوي أن "العراق سيقدم طلباً رسمياً من خلال وزارة الثقافة، ووزارة الخارجية الى منظمة العمل الإسلامي، لاختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية في عام 2028".

وتابع انه "سيجري العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم توجيه خطاب رسمي من العراق الى الجهات المعنية في هذا المجال، من أجل الاتفاق على اختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية".