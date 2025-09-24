وزارة الإعمار تبيّن نسب الإنجاز في مشروع ماء الخيرات الجدول الغربي في محافظة كربلاء المقدسة

أوضحت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، تفاصيل مشروع ماء الخيرات الجدول الغربي في محافظة كربلاء المقدسة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنها "تواصل تنفيذ مشروع ماء الخيرات الجدول الغربي في محافظة كربلاء المقدسة، الذي يُعَدُ أحد أهم مشاريع البرنامج الحكومي في المحافظة".

كذلك أضافت أن "المشروع الذي يُنفذُ بإشراف المديرية العامة للماء التابعة للوزارة ، سيعمل بطاقة تصميمية تبلغ (4000) م3 /ساعة، فيما يبلغ طول الخطوط الناقلة نحو (50) كم ، وسيخدم أكثر من (300) ألف نسمة من أهالي ناحية الخيرات وقضاء الجدول الغربي، وقد بلغت نسبة الإنجاز الحالية (38) بالمئة".