رئيس الوزراء يرسل وفداً إلى السعودية لاستلام العراقيين المحتجزين بعد إطلاق سراحهم


 

أرسل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفداً إلى السعودية لتسلم المحتجزين بعد إطلاق سراحهم، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وحرصاً منه على متابعة شؤون المواطنين العراقيين في مختلف بلدان العالم، فقد أوفد إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الثلاثاء، وفداً برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، إحسان العوادي".

وأضاف، "قد تسلم الوفد الرسمي المواطنين العراقيين الذين كانوا محتجزين لدى المملكة لأسباب مختلفة، إذ ستتم إعادتهم في طائرة خاصة إلى العاصمة بغداد اليوم الأربعاء".

كما لفت البيان الى أن "الوفد العراقي الرسمي نقل للجانب السعودي تحيات رئيس مجلس الوزراء وتثمينه لموقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي وعد خلال لقاء رئيس الوزراء في قمة الدوحة التي عقدت منتصف شهر أيلول الجاري، بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين تأكيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين".

رئيس الوزراء يرسل وفداً إلى السعودية لاستلام العراقيين المحتجزين بعد إطلاق سراحهم
