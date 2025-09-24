الأخبار

رئيس الجمهورية: العراق تمكن بدعم الاصدقاء من الانتصار على اخطر تهديد ارهابي شهده العالم


اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ان "العراق تمكن ،بدعم الاصدقاء ، من الانتصار على اخطر تهديد ارهابي شهده العالم"، داعياً الى "مواجهة الارهاب بوصفه حالة واحدة لا ينبغي التمييز بين وجوهها، وضرورة محاسبة ممولي وداعمي الارهاب بالمال والسلاح".

وقال رشيد في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة بدورتها الـ 80 اليوم الاربعاء :" ان العراق استعاد وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي وعلاقاته مع جيرانه"، مشيرا الى :" ان العراق يتبنى سياسة التوازن والانفتاح وتشجيع الحوار لحل النزاعات ".

واعرب رئيس الجمهورية عن شكر العراق وشعبه لدور الامم المتحدة في دعم النظام الديمقراطي والدفاع عنه، مشيراً الى ان "المنظمة الدولية كانت خير عون للعراقيين في الاستحقاقات الديمقراطية، وفي مقدمتها الانتخابات، التي يستعد العراق لاجرائها قريباً لضمان التداول السلمي للسلطة"، مؤكداً العمل مع السلطة القضائية على ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وشدد على :" ان العراق على استعداد لان يكون نقطة تواصل بين الشرق والغرب".

واكد رئيس الجمهورية مواصلة الجهود لاعادة النازحين وتفكيك المخيمات واعادة العوائل الى مناطقها، مشيراً الى التزام العراق بتحقيق العدالة وحماية التنوع المجتمعي.

ولفت الرئيس الى مساعي العراق لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتقليص الاعتماد على النفط، مع توفير فرص استثمارية مهمة في مجالات المياه والكهرباء والبنى التحتية، مبينا :" ان العراق من اكثر البلدان تضرراً بالتغيرات المناخية ".

ودعا المجتمع الدولي الى دعمه في هذا الملف، مبيناً :" ان تراجع الموارد المائية يمثل تحدياً كبيراً".

واشار الى سعي العراق الى التفاهم مع ايران وتركيا بشأن تقاسم مياه دجلة والفرات.

ووصف رئيس الجمهورية ما يجري في غزة بالدليل الصارخ على الانتقائية في تطبيق حقوق الانسان والعدالة، مؤكداً :" ان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي المدخل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ورحب رشيد، بالاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية، معبرا عن ادانته لاعتداءات الكيان الصهيوني على دول المنطقة وآخرها استهداف قطر.

وشدد على رفض استخدام اجواء العراق لانتهاك سيادته او تهديد امن مواطنيه.

واكد رئيس الجمهورية :" ان العراق يتبنى سياسة التوازن والانفتاح وتشجيع الحوار لحل النزاعات وترسيخ السلام في المنطقة"، مشيراً الى دعمه عملية السلام في تركيا ومبادرة تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح.

وجدد موقف العراق المبدئي القائم على احترام حسن الجوار مع دولة الكويت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية: العراق تمكن بدعم الاصدقاء من الانتصار على اخطر تهديد ارهابي شهده العالم
الأمن الوطني وصحة ديالى يطيحان بسوري انتحل صفة "طبيب أسنان"
الدفاع المدني يسيطر على حريق بمطعم زرزور وسط البصرة
الأمن الوطني يحذر من محاولات إحتيال عبر الواتساب
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
الاعدام لإرهابي شارك بقتل نائب رئيس محكمة استئناف كركوك وعناصر أمن
تدريب كوادر عراقية على استخدام طائرات لإطفاء الحرائق في كوريا النوبية
العراق يؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالإرهاب والقتل العمد وضبط أسلحة غير مرخصة
"خلاف الرسوم" يوقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن للشهر الثالث
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك