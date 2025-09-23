الأمن الوطني وصحة ديالى يطيحان بسوري انتحل صفة "طبيب أسنان"

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء (23 أيلول 2025)، ضبط شخص سوري الجنسية ينتحل صفة طبيب أسنان في قضاء الخالص، ضمن حملة تفتيشية نفذتها شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني.

وقال مدير قسم التفتيش والشكاوى في بيان إنه "تمت إحالة المتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأكد أن "الحملات التفتيشية مستمرة، وتهدف إلى منع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في القطاع الخاص حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايةً لحقوقهم".