الأمن الوطني يحذر من محاولات إحتيال عبر الواتساب

حذّر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء (23 أيلول 2025)، من محاولات احتيال إلكتروني عبر تطبيق "واتساب" تستهدف المواطنين.

وقال الناطق باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان إن "المهاجمين يقومون باستدراج المواطنين من خلال طلب رمز التحقق الخاص بالتطبيق للسيطرة على الحسابات واستغلالها في طلب الأموال وسرقة بيانات البطاقات الائتمانية ونشر روابط خبيثة".

وأضاف أن "مواجهة هذه المحاولات تتطلب الحذر والامتناع عن مشاركة أي رمز أو بيانات شخصية وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط المشبوهة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند التعرض أو الاشتباه".

وأكد أن "حماية المواطنين وبياناتهم تمثل أولوية وطنية، وأن الوعي واليقظة يشكلان خط الدفاع الأول ضد هذه الأساليب الاحتيالية".