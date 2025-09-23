الاعدام لإرهابي شارك بقتل نائب رئيس محكمة استئناف كركوك وعناصر أمن

أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي شارك في قتل نائب رئيس محكمة استئناف كركوك، ومنتسبين في القوات الأمنية.

وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى، اشترك الإرهابي مع مجموعته الإرهابية باغتيال القاضي عيدان حسن خلف سنة 2014 في قرية شميط التابعة لناحية الزاب، فضلا عن المشاركة بعمليات قتل واعتقال عدد من المواطنين والمنتسبين في القوات الأمنية بغية اثارة الخوف والرعب بين الناس تحقيقا لغايات إرهابية.

وصدر الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005، بحسب البيان.