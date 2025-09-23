تدريب كوادر عراقية على استخدام طائرات لإطفاء الحرائق في كوريا النوبية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تدريب منتسبين لديها على استخدام طائرة KUH-1 المتخصصة بإطفاء الحرائق والبحث والإنقاذ، في كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان إن "مديرية طيران الداخلية، إحدى تشكيلات دائرة عمليات وزارة الداخلية، اختتمت دورة تدريبية على استخدام طائرة المخصصة بإطفاء الحرائق والبحث والإنقاذ".

وأضافت أن "الجانب الكوري وأشاد بأداء الطيارين العراقيين لما قدموه من مستويات عالية في تنفيذ الطلعات الجوية أثناء التدريب".

وأشارت إلى "منح اللواء الطيار عماد شبلي محمد مدير المديرية شهادة معلم طيران بتصنيف امتياز فئة (A)، الذي يُعد أعلى شهادة تدريب في كوريا الجنوبية لطائرة نوع KUH-1، فضلاً عن شهادة طيار فحص الصيانة".

وأعرب الطيارون العراقيون عن "اعتزازهم بتسخير ما اكتسبوه من خبرات في خدمة الوطن، وتعزيز قدرات الطيران الداخلي في تنفيذ المهام الإنسانية والطارئة بكفاءة عالية".